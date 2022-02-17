Австрия с 22 февраля открывает границы для российских туристов

Вена, 17 февраля. Туристы из России смогут въехать на территорию Австрии, предъявив отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Министерстве туризма страны.

Соответствующее распоряжение было сделано властями европейского государства. Решение вступает в силу с 22 февраля 2022 года.

«Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного (результата) теста на коронавирус», — отметили ТАСС в Минтуризма.

Недавно Россия и Тунис обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма. В переговорах участвовали временный поверенный в делах РФ Вадим Барабанов и министр туризма североафриканской страны Мухаммад аль-Муизз Белхуссейн.