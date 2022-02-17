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Кардиолог Кореневич призвала навсегда отказаться от растительного аналога сливочного масла

Общество
Кардиолог Кореневич призвала навсегда отказаться от растительного аналога сливочного масла
pixabay.com  /  PD

Москва, 17 февраля. Употребление сливочного масла следует ограничить, если у пациента высокий уровень холестерина. Но растительный аналог этого продукта может быть намного опаснее, заявила кардиолог Анна Кореневич.

Сейчас многие отказываются от сливочного масла и покупают спреды. Их производят из молочного жира и растительных масел. Жирность этого продукта составляет 39%, а в коровьем не менее 50%.

«Это абсолютно точно не полезно. Потому что эти спреды - по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту, вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда. Также старайтесь избегать полуфабрикатов, для производства которых используются как раз спреды, потому что они более дешевые», — призвала Кореневич в своем YouTube.

Кардиолог Анна Кореневич посоветовала не отказываться полностью от сливочного масла. Тем более оно хорошо сочетается с рыбой, богатой омега-3 жирными кислотами. Такой тандем принесет пользу иммунной системе.

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