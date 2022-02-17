Киев выступил за возобновление нормандских переговоров по Донбассу

Нью-Йорк, 17 февраля. Власти Украины готовы возобновить переговорный процесс между Германией, Францией и Россией по поводу Донбасса. Об этом рассказал постпред страны в ООН Сергей Кислица.

Саммит «нормандской четверки», согласно предложению, должен пройти на уровне глав государств. Кислица в первую очередь призвал обратить внимание на эту инициативу российской стороны.

«Мы готовы возобновить переговоры "нормандской четверки" во всех форматах, в том числе на уровне лидеров. Мы сожалеем, что Россия по-прежнему выражает нежелание провести саммит "нормандской четверки"», — сообщил Кислица.

Ранее в Нью-Йорке началась срочная сессия Совбеза ООН, созвали которую Соединенные Штаты. Темой заседания стал украинский кризис и выполнение Киевом Минских договоренностей.