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Сомнолог Черкасова: тяга поспать днем может указывать на опасное заболевание

Общество
Сомнолог Черкасова: тяга поспать днем может указывать на опасное заболевание
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 17 февраля. Многие люди испытывают желание поспать днем. О чем свидетельствует это желание, рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Если человек хочет отдохнуть днем, это может говорить о наличии синдрома обструктивного апноэ сна. Недуг не позволяет пациенту выспаться. Иногда во время отдыха у человека останавливается дыхание, а после возобновления происходят микропробуждения мозга, пишет «Москва 24».

«Десятки, порой сотни раз за ночь он вынужден переживать эти микропробуждения, его, грубо говоря, выдергивает из сна. Он не досыпает до самого целебного восстановительного сна, 3–4-й стадии, которая отвечает за восстановление тела и психики», — добавила сомнолог.

Апноэ может нести смертельную опасность, если его не лечить. Оно в несколько раз повышает риск развития инфарктов и инсультов. Пациенты с этим недугом могут умереть во сне. Чтобы выяснить причину сонливости, рекомендуется пройти обследование.

Врач-сомнолог Елена Царева назвала позу сна на животе самой опасной. В этот момент позвоночник находится не в физиологическом положении, в результате чего человек испытывает боли в шее и голове по утрам.

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