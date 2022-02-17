Москва выслала американского дипломата в ответ на сокращение российской дипмиссии в США

Москва, 17 февраля. Заместитель американского посла Барт Горман покинет Россию. Решение принято как ответная мера на высылку из США советника-посланника посольства РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Госдепартамент демонстративно проигнорировал просьбу Москвы о продлении пребывания российского дипломата в Вашингтоне. При этом ожидалось, что американская сторона даст ему время хотя бы до приезда «сменщика».

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», — говорится в заявлении МИД.

Ранее Вашингтон распорядился перенести посольство США на Украине из Киева во Львов якобы из-за обострения ситуации на восточной границе. Захарова назвала это решение цирком.