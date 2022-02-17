Глава дипломатии ЕС Боррель отказал в помощи Африке и сослался на нестабильность

Брюссель, 17 февраля. Европа не намерена помогать странам Черного континента, так как в регионе царит нестабильность. Об этом во время 6-го саммита Европейского и Африканского союзов заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Безопасность, здоровье и устойчивость — три общие проблемы, которые ЕС и государства материка намерены решить во время встречи дипломатов, глав государств и других высокопоставленных представителей. Сторонам необходимо помнить, что партнерство предполагает обмен мнениями и отношением к происходящим на территории Африки событиям», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как стало известно, переговоры будут проходить в рамках семи круглых столов, что позволит избежать череды выступлений на длительном пленарном заседании без каких-либо результатов. Организаторы ожидают «проведение переговоров, что называется, в стиле живого общения».

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«Но также необходимо понимать, что Европа не сможет помочь Африке, где в настоящее время царит нестабильность, отсутствие безопасности, совершаются военные перевороты, действуют террористы. Все это оказывает влияние на Европу. Африканский союз приостановил членство Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи и Южного Судана после того, как местные военные свергли предыдущих правителей. Новые лидеры республик не будут участвовать в саммите», — заявил в свою очередь Боррелль.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила развернутый материал, в котором рассказала, почему представители ЕС игнорируют реальные проблемы Черного континента и чего они хотели добиться на совместном саммите с Африканским союзом.