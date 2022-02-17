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Bloomberg: Италия выступила за исключение вопроса энергетики из антироссийских санкций

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 21:55
Политика
Bloomberg: Италия выступила за исключение вопроса энергетики из антироссийских санкций
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Рим, 17 февраля. Представители Италии выступили за то, чтобы исключить энергетический вопрос из пакета ограничений против России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Проект антироссийских ограничительных мер уже разработан и готов к внесению на рассмотрение. Однако власти Италии хотят уменьшить негативное влияние возможных новых рестрикций Евросоюза на экономику своей страны.

Ранее началось заседание Совета безопасности ООН по Украине, инициатором которого выступили Соединенные Штаты. Стороны обсуждали исполнение Минских соглашений и вбросы информации о резкой эскалации обстановки в регионе.

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