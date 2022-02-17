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NouvellesPlus: Франция пытается разрушить отношения ЦАР и Чада

Весь мир
NouvellesPlus: Франция пытается разрушить отношения ЦАР и Чада
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Банги, 17 февраля. Франция не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике. Об этом свидетельствует намерение Парижа через публикацию фейков в RFI расколоть союз Банги и Нджамены, сообщает NouvellesPlus.

«Radio France Internationale выпустило статью о разговоре и предполагаемом соглашении между лидером чадских боевиков Тиманом Эрдими и спецсоветником президента ЦАР Абулхассимом Альгони Тиджани о проведении государственного переворота в Чаде.

Впоследствии выяснилось, что в статье содержалась ложная информация, направленная на дестабилизацию отношений братских стран. Правительство Центральноафриканской Республики быстро опровергло эту новость, подчеркнув поддержку соседа», — отметили сотрудники СМИ.

Кроме того, аппарат президента ЦАР выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что Абулхассим Альгони Тиджани никогда не занимал пост советника главы государства.

NouvellesPlus: Франция пытается разрушить отношения ЦАР и Чада
wikipedia.org / Ken Doerr / CC2

«Фостен-Арканж Туадера хотел бы уточнить, что этот человек назначался помощником одного из министров в 2019 году, однако из-за его поддержки боевиков из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC), он лишился указанной должности.

Дело в том, что Франция пытается через свои медиаканалы распространять вбросы и вести кампанию по искажению информации в африканских странах. Париж потерял влияние в регионе и пытается подобным образом его вернуть», — значится в документе.

Правительство ЦАР призвало власти Чад сотрудничать в области трансграничной безопасности и укреплять свое взаимодействие по ряду ключевых направлений.

Ранее посольство Франции в Центральноафриканской Республике признало факт сотрудничества с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

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