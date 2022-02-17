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Украинская фигуристка Шаботова выкрикнула слова поддержки Валиевой во время Олимпиады

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 21:48
Олимпийские игры 2022
Украинская фигуристка Шаботова выкрикнула слова поддержки Валиевой во время Олимпиады
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 17 февраля. Российская спортсменка Камила Валиева оказалась в центре скандала на Олимпийских играх в Пекине. Однако поддерживают отечественную спортсменку абсолютно все, не исключением являются и конкуренты.

Так, после проката Валиевой в произвольной программе слова поддержки ей выкрикнула украинская фигуристка Анастасия Шаботова. С ней согласились и стоящие рядом представители сборной страны. Свое намерение поддержать Камилу украинская фигуристка также позже подтвердила и журналистам.

«Любим, Камила! Камила, ты лучшая для нас! Молодец!» — выкрикнула Шаботова.

Камилу Валиеву допустили к короткой и произвольной программам по фигурному катанию после разбирательств на фоне положительного допинг-теста. Спортсменка лидировала по итогам первого этапа, однако во втором допустила ошибки и падения, из-за чего заняла четвертое место.

Неудачу Валиевой прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, результат Камилы стал свидетельством того, что спортсменку целенаправленно «ломали» на протяжении всех Игр.

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поддержка допинг-скандал Камила Валиева конкуренты Анастасия Шаботова
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