Украинская фигуристка Шаботова выкрикнула слова поддержки Валиевой во время Олимпиады

Пекин, 17 февраля. Российская спортсменка Камила Валиева оказалась в центре скандала на Олимпийских играх в Пекине. Однако поддерживают отечественную спортсменку абсолютно все, не исключением являются и конкуренты.

Так, после проката Валиевой в произвольной программе слова поддержки ей выкрикнула украинская фигуристка Анастасия Шаботова. С ней согласились и стоящие рядом представители сборной страны. Свое намерение поддержать Камилу украинская фигуристка также позже подтвердила и журналистам.

«Любим, Камила! Камила, ты лучшая для нас! Молодец!» — выкрикнула Шаботова.

Камилу Валиеву допустили к короткой и произвольной программам по фигурному катанию после разбирательств на фоне положительного допинг-теста. Спортсменка лидировала по итогам первого этапа, однако во втором допустила ошибки и падения, из-за чего заняла четвертое место.

Неудачу Валиевой прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, результат Камилы стал свидетельством того, что спортсменку целенаправленно «ломали» на протяжении всех Игр.