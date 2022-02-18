Педиатр Продеус поставил диагноз истощенному полуторагодовалому ребенку из Кисловодска

Главный педиатр детской городской больницы №9 им. Г. Н. Сперанского, телеведущий программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой Андрей Продеус в эфире программы «Пусть говорят» прокомментировал состояние здоровья полуторагодовалой девочки, которую привезли в приемный покой больницы в Кисловодске в тяжелом состоянии.

Напомним, ребенок едва держал голову и весил всего шесть килограммов. Врачи срочно сделали малышке переливание крови. В ходе разбирательства установлено, что мать морила дочь голодом из-за своих представлений о правильном питании.

«Есть клинические состояния, которые могут быть тяжелы. Если у человека, например, гемоглобин падает ниже 60, то это то состояние, которое угрожает жизни. Тогда действительно необходимо сделать определенные действия медицинского характера. У Светланы есть противодействие любым медицинским процедурам. Настолько был плох ребенок, что его состояние можно назвать тяжелым. При тяжелой анемии, естественно, ребенок не может сидеть и стоять, для таких действий мышечной массы может быть недостаточно», — поставил диагноз в прямом эфире теледоктор.

Ранее оскандалившаяся «зеленая мама» Светлана Кондрашкина из Кисловодска довела полуторагодовалую дочь до крайней степени истощения. Сама Светлана рассказывает, что ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит, много гуляет с ребенком на свежем воздухе, а на столе у нее всегда только растительная пища. Она — убежденная веганка.

Ранее ФАН писал о том, что житель Петербурга избил своего новорожденного ребенка. Инцидент произошел в коммунальной квартире на Гаванской улице.