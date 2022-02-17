Олимпийская чемпионка Кабаева назвала «наездом» допинг-скандал вокруг фигуристки Валиевой

Москва, 17 февраля. Фигуристка Камилла Валиева получила положительный результат допинг-теста, вокруг чего разразился скандал. Данная ситуация является спланированным и целенаправленным «наездом на российский спорт», заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Она обратила внимание на странность того, что скандал с Валиевой начался именно после выступления спортсменки в команде и получения золотой медали. По мнению Кабаевой, поступи руководство WADA иначе, фигуристку заменили бы еще до Олимпийских игр, и тогда Россия все равно бы заняла первое место, передает ТАСС.

«В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды», — добавила олимпийская чемпионка.

Как отметила ранее спортивный психолог Мария Огурцова, Валиевой пришлось столкнуться с огромным стрессом из-за допинг-скандала на Олимпийских играх. По ее словам, в настоящий момент юной фигуристке нужна поддержка со стороны взрослых.