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Олимпийская чемпионка Кабаева назвала «наездом» допинг-скандал вокруг фигуристки Валиевой

Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Кабаева назвала «наездом» допинг-скандал вокруг фигуристки Валиевой
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Москва, 17 февраля. Фигуристка Камилла Валиева получила положительный результат допинг-теста, вокруг чего разразился скандал. Данная ситуация является спланированным и целенаправленным «наездом на российский спорт», заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Она обратила внимание на странность того, что скандал с Валиевой начался именно после выступления спортсменки в команде и получения золотой медали. По мнению Кабаевой, поступи руководство WADA иначе, фигуристку заменили бы еще до Олимпийских игр, и тогда Россия все равно бы заняла первое место, передает ТАСС.

«В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды», — добавила олимпийская чемпионка.

Как отметила ранее спортивный психолог Мария Огурцова, Валиевой пришлось столкнуться с огромным стрессом из-за допинг-скандала на Олимпийских играх. По ее словам, в настоящий момент юной фигуристке нужна поддержка со стороны взрослых.

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допинг олимпийские игры олимпиада фигуристка валиева алина кабаева
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