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Дзюба забил за «Зенит» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса»

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 21:23
Спорт
Дзюба забил за «Зенит» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса»
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 17 февраля. Капитан «Зенита» Артем Дзюба отыграл один мяч в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Встреча проходит в Петербурге на «Газпром-Арене».

Футболисты испанской команды уже в начале матча открыли счет, а к середине первой половине игры удвоили преимущество. Однако нападающий сине-бело-голубых отыграл один мяч, а спустя три минуты бразилец Малком выровнял ситуацию точным ударом в дальний угол ворот голкипера команды гостей. На данный момент счет 2:2, идет первый тайм.

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Бетиса». По его словам, у подопечных Сергея Семака намного больше шансов на победу.

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