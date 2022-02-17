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Пять крупнейших банков Канады ушли в оффлайн

Весь мир
Пять крупнейших банков Канады ушли в оффлайн
Global Look Press  /  Igor Golovniov / ZUMAPRESS.com

Оттава, 17 февраля. В среду вечером в Канаде произошел сбой в работе пяти крупнейших банков страны. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает портал ZeroHedge.

Сообщается, что около 16 часов по восточному времени (01:00 по московскому) клиенты пяти крупнейших банков страны начали сообщать о технических неполадках, возникших в банкоматах и мобильных приложениях финансовых организаций. При этом клиенты не имели доступа к своим средствам.

Проблема затронула Королевский банк Канады (RBC), Банк Монреаля (BMO), Scotiabank, TD Bank Canada и Канадский Имперский коммерческий банк (CIBC).

Представители RBC в своем подтвердили наличие проблем технического характера.

«В настоящее время мы испытываем технические проблемы с нашим онлайн- и мобильным банкингом, а также с нашими телефонными системами», — говорилось в заявлении.

Многие пользователи отметили, что технические проблемы в банках возникли уже на следующий день после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил закон о чрезвычайных полномочиях правительства с целью подавления протестов дальнобойщиков, которые проходят по всей стране. Одной из мер, которые были приняты правительством страны для наведения порядка, является заморозка средств участников протеста, а также лиц и организаций, которые поддерживают «конвой свободы».

Премьер-министр Канады применил чрезвычайные полномочия для прекращения протестов
Global Look Press / Adrian Wyld/Keystone Press Agency

В то же время представители финансовых организаций не сообщили о причинах возникшего сбоя, что вызвало определенную обеспокоенность среди части канадцев.

По словам аналитиков, подобные проблемы действительно могут быть связаны с действиями канадского правительства, которое стремится получить доступ к счетам граждан, чтобы обеспечить прекращение финансирования протестов. Однако, по мнению специалистов, подобные действия могут привести к серьезным негативным последствиям, поскольку подрывают доверие граждан к финансовым институтам. Возможная блокировка средств может заставить канадцев начать опустошать свои счета, что вызовет резкое ухудшение финансового сектора экономики.

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канада банки конвой свободы
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