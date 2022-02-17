Пять крупнейших банков Канады ушли в оффлайн

Оттава, 17 февраля. В среду вечером в Канаде произошел сбой в работе пяти крупнейших банков страны. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает портал ZeroHedge.

Сообщается, что около 16 часов по восточному времени (01:00 по московскому) клиенты пяти крупнейших банков страны начали сообщать о технических неполадках, возникших в банкоматах и мобильных приложениях финансовых организаций. При этом клиенты не имели доступа к своим средствам.

La 'Institución Bancaria' (HAHAHA) siempre será el brazo armado, en términos económicos, del estado | Bank Run? Canada's Top Banks Mysteriously Go Offline https://t.co/PPffMFvn9K — Alpha (@alphadir_) February 17, 2022

Проблема затронула Королевский банк Канады (RBC), Банк Монреаля (BMO), Scotiabank, TD Bank Canada и Канадский Имперский коммерческий банк (CIBC).

Weird glitches across major banks in Canada yesterday. Heard from people trying to withdraw or move money couldn't (not protest attendees). Websites not functioning. Saw some Twitter chatter about it, but no reporting of any kind. Very strange.https://t.co/OSHxrgjaQ4 — Ash Milton (@miltonwrites) February 17, 2022

Представители RBC в своем подтвердили наличие проблем технического характера.

«В настоящее время мы испытываем технические проблемы с нашим онлайн- и мобильным банкингом, а также с нашими телефонными системами», — говорилось в заявлении.

Многие пользователи отметили, что технические проблемы в банках возникли уже на следующий день после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил закон о чрезвычайных полномочиях правительства с целью подавления протестов дальнобойщиков, которые проходят по всей стране. Одной из мер, которые были приняты правительством страны для наведения порядка, является заморозка средств участников протеста, а также лиц и организаций, которые поддерживают «конвой свободы».

Global Look Press / Adrian Wyld/Keystone Press Agency

В то же время представители финансовых организаций не сообщили о причинах возникшего сбоя, что вызвало определенную обеспокоенность среди части канадцев.

По словам аналитиков, подобные проблемы действительно могут быть связаны с действиями канадского правительства, которое стремится получить доступ к счетам граждан, чтобы обеспечить прекращение финансирования протестов. Однако, по мнению специалистов, подобные действия могут привести к серьезным негативным последствиям, поскольку подрывают доверие граждан к финансовым институтам. Возможная блокировка средств может заставить канадцев начать опустошать свои счета, что вызовет резкое ухудшение финансового сектора экономики.