Пять крупнейших банков Канады ушли в оффлайн

Оттава, 17 февраля. В среду вечером в Канаде произошел сбой в работе пяти крупнейших банков страны. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает портал ZeroHedge.

Сообщается, что около 16 часов по восточному времени (01:00 по московскому) клиенты пяти крупнейших банков страны начали сообщать о технических неполадках, возникших в банкоматах и мобильных приложениях финансовых организаций. При этом клиенты не имели доступа к своим средствам.

Проблема затронула Королевский банк Канады (RBC), Банк Монреаля (BMO), Scotiabank, TD Bank Canada и Канадский Имперский коммерческий банк (CIBC).

Weird glitches across major banks in Canada yesterday. Heard from people trying to withdraw or move money couldn't (not protest attendees). Websites not functioning. Saw some Twitter chatter about it, but no reporting of any kind. Very strange.https://t.co/OSHxrgjaQ4