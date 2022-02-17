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Член парламента Ливии призвал поддержать правительство Фатхи Башаги

Весь мир
Член парламента Ливии призвал поддержать правительство Фатхи Башаги
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Бенгази, 17 февраля. Депутат Палаты представителей Ливии Ибрагим ад-Дарси призвал коллег вынести вотум доверия будущему правительству под руководством Фатхи Башаги.

В заявлениях для СМИ парламентарий сказал, что большинство членов законодательного органа убеждены в необходимости поддержать новый кабмин. В противном случае все последние достижения ведомства, касающиеся, в частности, конституционной поправки, сойдут на нет.

По словам ад-Дарси, предстоящее решение повлияет как на судьбу страны, так и на сам парламент. Он добавил, что нелегитимное Правительство национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы стало угрозой для государства.

В четверг, 10 февраля, депутаты утвердили кандидатуру Фатхи Башаги на посту главы кабмина. Назначенный премьер-министр приступил к формированию исполнительной власти.

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ливия палата представителей
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