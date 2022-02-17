Экс-министр Суслов объяснил, почему Запад планомерно ведет Украину к банкротству

Киев, 17 февраля. Запад оказывает серьезное финансовое давление на Украину и даже может привести ее к полному банкротству, если Киев не согласится выполнить поставленные Евросоюзом и Соединенными Штатами условия. Такое мнение высказал бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.

Эксперт отмечает, что нагнетание военной антироссийской истерии в действительности в первую очередь играет против самой Незалежной. Так, например, страна уже столкнулась со значительным оттоком капитала.

«Гривна может продолжить падение. Вопрос в том, что по определенным причинам США и их союзники приняли решение оказывать очень сильное давление на Украину. Они прекрасно понимают, что когда четыре месяца поступает информация о грозящей Украине войне, о ракетных налетах, бомбардировках и прочем, то, естественно, из страны побежит капитал. В течение января из Украины было выведено 12 миллиардов долларов, по словам президента Зеленского», — заявил Суслов в эфире канала UkrLive.

Как рассказал экс-министр, Украина сталкивается с проблемами в экономике практически по всем фронтам. Под угрозой оказались и торговые отношения с другими государствами, и инвестиции, и даже ценные бумаги страны.

Новостное агентство «Харьков». /

«У нас начались серьезные сложности в рефинансировании государственного долга. Вчера Минфин не смог продать облигации государственного долга, продал мизер на 66 миллионов, потому что их никто не хочет покупать. Ценные бумаги страны, которая находится в состоянии войны, никому не нужны, так как это потенциальный дефолт. Отмена авиационных рейсов, резкое удорожание страховок по морским перевозкам могут нанести удар по нашему импорту и экспорту. Национальный банк на поддержание курса гривны израсходовал уже в районе двух миллиардов долларов, и это истощает наши валютные резервы», — объяснил экономист.

Суслов подчеркивает, что все это происходит не просто так. Политик убежден, что Запад абсолютно осознанно давит таким образом на руководство Украины, и не остановится ни перед чем, чтобы заставить Киев пойти на уступки.

«Украина стала абсолютно неинтересна никаким инвесторам. Если все будет так продолжаться, то Запад нас планомерно приведет к банкротству. Я рассматриваю это, как давление, оказываемое на президента Владимира Зеленского с целью вынудить его в полном объеме выполнить минские соглашения», — убежден бывший министр экономики Виктор Суслов.

Журналист и политический аналитик Никита Василенко ранее объяснил, почему президента Украины Владимира Зеленского ждет крайне мрачное будущее.