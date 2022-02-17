Предприятия Литвы массово уходят из страны из-за санкций Китая

Вильнюс, 17 февраля. Непродуманная внешняя политика Вильнюса привела к серьезным экономическим потерям для Литвы. Одной из главных проблем прибалтийского государства в прошлом году стал конфликт с Китаем из-за открытия торгового представительства Тайваня.

В настоящее время многие литовские компании стремятся открывать свои филиалы в других странах, так как для них это единственная возможность остаться на плаву. Сотрудничать с Китаем напрямую бизнесмены Литвы теперь не могут, а потому вынуждены искать альтернативные пути выхода на рынок КНР.

Впрочем, даже «обходной маневр» с открытием филиалов не является гарантией для сотрудничества с Поднебесной. Пекин не желает терпеть выходки Литвы, а потому решил максимально жестко наказать страну за ее выпад.

КНР категорически отказывается сотрудничать с литовскими предприятиями в любом виде. Поэтому вариант, когда произведенные в Литве товары просто переупаковываются в Польше, Германии или еще где-то — не самый удачный. В такой ситуации китайские контрагенты все равно видят страну-производителя, а потому могут не принять у себя груз.

В итоге литовским бизнесменам остается открывать в других государствах полноценные предприятия с локализацией. Правда, предприниматели жалуются, что сделать это бывает крайне непросто. Некоторые европейские банки просто отказываются открывать счета и как-то сотрудничать с юридическими лицами из Литвы. На это, например, пожаловалась одна из литовских компаний, которая занимается поставками древесины.

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Разумеется, уход компаний из Литвы приведет к оттоку капитала, сокращению налоговых поступлений в бюджет, что станет очередным серьезным ударом для экономики страны. Однако других вариантов у литовских бизнесменов просто нет.

Найти новые рынки сбыта, да еще и в короткие сроки, всегда непросто, а в нынешней кризисной ситуации — особенно. При этом заменить масштабный китайский рынок — задача в принципе невыполнимая, особенно, учитывая, что дорогу на российский рынок Вильнюс тоже давно себе перекрыл.

Ранее стало известно, что предприятия Латвии, специализирующиеся на производстве молочной продукции, готовятся к массовым закрытиям. Молокозаводы так и не успели оправиться от российских контрсанкций, как их настиг другой, не менее болезненный удар.