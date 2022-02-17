Бамако, 17 февраля. Полный вывод французского военного контингента из Мали — решение местных жителей и правительства, а не Парижа. Такое мнение озвучила камерунская правозащитница Натали Ямб.

«Когда чиновники Елисейского дворца объявили о сворачивании неэффективной операции "Бархан" в регионе, они понимали, что это не их решение, а воля населения Черного континента. Мы наблюдаем полный разгром Франции в Мали, их бегство является заслугой местных жителей и правительства», — сообщила она.

Ранее глава Пятой республики Эммануэль Макрон сообщил о выводе национального контингента с территории африканского государства. Ряд политических аналитиков выразил уверенность, что причина кроется в сближении Москвы и Бамако.

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По словам известного социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, европейцы во главе с Парижем осознали неэффективность своей деятельности и решили сбежать из Мали.

«Я уверен, что этот уход — признание того, что десятки тысяч западных военных куда менее полезны для обеспечения безопасности, чем местная армия, которая проходит обучение у десятка российских инструкторов. Уже сейчас, если изучить ситуацию, боевики отступают по целому ряду направлений. И мы в ФЗНЦ уверены, что с уходом просиживавшей там штаны Пятой республики боевики побегут еще быстрее», — заявил Шугалей.

Следует также напомнить, что панику у Елисейского дворца могли вызвать распространившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в страну группы отечественных специалистов, которых многие западные медиа связывают с «ЧВК Вагнера».