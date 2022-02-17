Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 22:31
22:24
Общество
Сомнолог Черкасова: тяга поспать днем может указывать на опасное заболевание
22:11
Политика
Москва выслала американского дипломата в ответ на сокращение российской дипмиссии в США
22:02
Весь мир
Глава дипломатии ЕС Боррель отказал в помощи Африке и сослался на нестабильность
21:57
Происшествия
Петербуржцы в очередной раз обнаружили протечку на станции «Беговая»
21:55
Политика
Bloomberg: Италия выступила за исключение вопроса энергетики из антироссийских санкций
21:54
Весь мир
NouvellesPlus: Франция пытается разрушить отношения ЦАР и Чада
21:49
Происшествия
Стало известно состояние пострадавшей после обрушения фасада здания на Обводном канале
21:48
Олимпийские игры 2022
Украинская фигуристка Шаботова выкрикнула слова поддержки Валиевой во время Олимпиады
21:43
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о массовой драке на западе Москвы
21:41
Политика
Депутат Федоров о новой коалиции Британии, Польши и Украины: «Военный союз против России»
Все новости

Правозащитница Натали Ямб о выводе войск Франции из Мали: это воля народа и правительства Бамако

Весь мир
Правозащитница Натали Ямб о выводе войск Франции из Мали: это воля народа и правительства Бамако
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Бамако, 17 февраля. Полный вывод французского военного контингента из Мали — решение местных жителей и правительства, а не Парижа. Такое мнение озвучила камерунская правозащитница Натали Ямб.

«Когда чиновники Елисейского дворца объявили о сворачивании неэффективной операции "Бархан" в регионе, они понимали, что это не их решение, а воля населения Черного континента.

Мы наблюдаем полный разгром Франции в Мали, их бегство является заслугой местных жителей и правительства», — сообщила она.

Ранее глава Пятой республики Эммануэль Макрон сообщил о выводе национального контингента с территории африканского государства. Ряд политических аналитиков выразил уверенность, что причина кроется в сближении Москвы и Бамако.

Правозащитница Натали Ямб о выводе войск Франции из Мали: это воля народа и правительства Бамако
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

По словам известного социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, европейцы во главе с Парижем осознали неэффективность своей деятельности и решили сбежать из Мали.

«Я уверен, что этот уход — признание того, что десятки тысяч западных военных куда менее полезны для обеспечения безопасности, чем местная армия, которая проходит обучение у десятка российских инструкторов.

Уже сейчас, если изучить ситуацию, боевики отступают по целому ряду направлений. И мы в ФЗНЦ уверены, что с уходом просиживавшей там штаны Пятой республики боевики побегут еще быстрее», — заявил Шугалей.

Следует также напомнить, что панику у Елисейского дворца могли вызвать распространившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в страну группы отечественных специалистов, которых многие западные медиа связывают с «ЧВК Вагнера».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Правозащитница Натали Ямб о выводе войск Франции из Мали: это воля народа и правительства Бамако
франция африка мали вывод войск натали ямб
Комментировать