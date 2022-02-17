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Кацалапов утверждает, что американцы уходили с трибун перед прокатом российских фигуристок

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 21:02
Олимпийские игры 2022
Кацалапов утверждает, что американцы уходили с трибун перед прокатом российских фигуристок
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look

Пекин, 17 февраля. Американские болельщики и спортсмены покидали трибуны перед выступлением российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине. Об этом рассказал россиянин Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду.

Спортсмен порадовался за Анну Щербакову и Александру Трусову, завоевавших золотую и серебряную медали Игр в Китае. Кацалапов назвал российских фигуристок огромными мотиваторами для всего мира.

«Могу сказать еще одно, это только для наших русских болельщиков, я видел своими глазами, как после предпоследней разминки уходили американские болельщики с трибун», — добавил фигурист в беседе с «Матч ТВ».

По словам спортсмена, вместе с болельщиками трибуны покидали и спортсмены из США. Как считает Кацалапов, американцы уходили, поскольку боятся российских фигуристов.

Ранее тренер-хореограф и постановщик ледовых шоу Никита Михайлов поделился впечатлениями от проката россиянок в беседе с ФАН. Он назвал восхитительным выступление Щербаковой, ставшей чемпионкой Игр в Пекине.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Кацалапов утверждает, что американцы уходили с трибун перед прокатом российских фигуристок
олимпиада фигурное катание кацалапов
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