Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 22:30
22:24
Общество
Сомнолог Черкасова: тяга поспать днем может указывать на опасное заболевание
22:11
Политика
Москва выслала американского дипломата в ответ на сокращение российской дипмиссии в США
22:02
Весь мир
Глава дипломатии ЕС Боррель отказал в помощи Африке и сослался на нестабильность
21:57
Происшествия
Петербуржцы в очередной раз обнаружили протечку на станции «Беговая»
21:55
Политика
Bloomberg: Италия выступила за исключение вопроса энергетики из антироссийских санкций
21:54
Весь мир
NouvellesPlus: Франция пытается разрушить отношения ЦАР и Чада
21:49
Происшествия
Стало известно состояние пострадавшей после обрушения фасада здания на Обводном канале
21:48
Олимпийские игры 2022
Украинская фигуристка Шаботова выкрикнула слова поддержки Валиевой во время Олимпиады
21:43
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о массовой драке на западе Москвы
21:41
Политика
Депутат Федоров о новой коалиции Британии, Польши и Украины: «Военный союз против России»
Все новости

Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 20:58
Политика
Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»
mid.ru

Нью-Йорк, 17 февраля. Западные представители Совета Безопасности ООН должны воздержаться от безосновательных обвинений в сторону Москвы о «российском вторжении» на Украину. Такое заявление озвучил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дипломат в рамках заседания по теме Минских соглашений попросил коллег не превращать встречу в площадку для «агрессивных словесных упражнений».

«Мне кажется, уже было достаточно спекуляций на эту тему, в том числе на созванном США заседании Совета Безопасности 31 января. Мы давно уже все, что требовалось, пояснили и заявили. Объявленная дата мнимого вторжения уже прошла, поэтому, наверное, не надо ставить себя в неловкое положение», — сказал Вершинин.

Фейки о якобы имеющихся у России планах «напасть» на Украину ранее появились в ряде западных СМИ. «Вторжение» ожидалось 16 февраля, однако прогнозы журналистов не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал подобные публикации безответственными.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»
оон вершинин совет безопасности
Комментировать