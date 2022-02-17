Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»

Нью-Йорк, 17 февраля. Западные представители Совета Безопасности ООН должны воздержаться от безосновательных обвинений в сторону Москвы о «российском вторжении» на Украину. Такое заявление озвучил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дипломат в рамках заседания по теме Минских соглашений попросил коллег не превращать встречу в площадку для «агрессивных словесных упражнений».

«Мне кажется, уже было достаточно спекуляций на эту тему, в том числе на созванном США заседании Совета Безопасности 31 января. Мы давно уже все, что требовалось, пояснили и заявили. Объявленная дата мнимого вторжения уже прошла, поэтому, наверное, не надо ставить себя в неловкое положение», — сказал Вершинин.

Фейки о якобы имеющихся у России планах «напасть» на Украину ранее появились в ряде западных СМИ. «Вторжение» ожидалось 16 февраля, однако прогнозы журналистов не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал подобные публикации безответственными.