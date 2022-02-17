Мухин: Многие страны выражают недовольство политикой США, но это пока не коалиция

Многие страны недовольны политикой США, так как Вашингтон не только попирает национальные интересы потенциальных противников, но и не считается со своими так называемыми друзьями. Переход от выражения намерений к реальным действиям всегда занимает время. На обломки рухнувшей американской империи в первую очередь слетятся сегодняшние союзники Соединенных Штатов. Об этом ФАН рассказал российский политолог Алексей Мухин.

Ранее генеральный секретарь Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин вместе с президентом России Владимиром Путиным подписал заявление против расширения НАТО на Восток.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил России всестороннюю поддержку его страны в противостоянии НАТО.

Федеральное агентство новостей /

МИД КНДР также выступил с заявлением, обличающим НАТО и США и поддерживающим РФ в защите собственной безопасности и интересов.

После встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару Владимир Путин сказал, что РФ и Бразилия выступают за формирование многополярного миропорядка.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин обратил внимание, что пока рано говорить о стихийном возникновении коалиции стран, которые противостоят политике произвола и вседозволенности Соединенных Штатов, хотя руководители государств понимают, что власти США относятся хищнически ко всем странам.

«Недовольство многих стран действиями США — неоспоримый факт и фактор в глобальной политике. Но просто адекватной оценки происходящего и желания противостоять Америке недостаточно. Важно — способны ли страны объединить свои военный и экономический потенциалы, чтобы противостоять Североатлантическому альянсу. Это сложный процесс, который должен фиксироваться международными юридическими актами. Но балансировка международных отношений необходима, и подобный "противовес" НАТО, безусловно, нужен», — отметил Мухин.

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Собеседник ФАН обратил внимание, что наши «западные партнеры» продолжают думать, что они доминируют в военно-политическом аспекте, а это давно не так. Соединенные Штаты перестали быть «мировым гегемоном», хотя не могут смириться с этим. Мухин отметил, что после заявлений следует переходить к действиям, и добавил, что время покажет, насколько серьезны намерения оппонентов Альянса и Вашингтона. Эксперт заметил, что окончательным крахом Америки воспользуются в первую очередь не те, кто противостоит ей открыто, а ее союзники, прежде всего — Великобритания, которая попытается занять освободившееся место.

Ранее ФАН рассказал, как генерал из США Бен Ходжес подстрекает Турцию на черноморский конфликт с Россией. Традиционно американцы планируют выполнить опасную работу чужими руками.