Депутат Федоров о новой коалиции Британии, Польши и Украины: «Военный союз против России»

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с ФАН прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Ранее дипломат сообщил, что страна настроена запустить новый трехсторонний формат отношений с Великобританией и Польшей.

«Это определенно военный союз против России, аналогичный тому, который был накануне Второй мировой войны. История всегда повторяется, одни и те же мотивы. Нам решить проблему с Украиной нужно одним путем — вернувшись на позицию закона. Нужно понимать, что Украина вышла из состава СССР незаконно. Поэтому по суду это надо отменять и распространять зонтик безопасности, как говорил президент, именно на спорные территории, в данном случае на Украину. Придумывать можно долго, но все выдумки не дадут результата. Всенародное право и система отношений проверены на протяжении тысячи лет. Последние границы государства определены итогами Второй мировой войны. Я понимаю, что мы уже 30 лет ищем варианты, как восстановить Советский Союз, но такого варианта нет», — заявил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В ходе беседы Федоров объяснил, чем обоснован выбор Украины для международной коммуникации. По мнению депутата Госдумы, у дипломатов нет выбора: власти Киева вынуждены скооперироваться с более сильными игроками на мировой политической арене.

«Исходя из теории конкуренции наций, Украина не является суверенным государством. Это просто колония. В данном случае внутри системы НАТО американцы санкционировали, чтобы особые отношения были у Англии с Украиной. Когда США берут на себя всю регулирующую функцию однополярного мира, то они на самом деле подставляются в первую очередь перед Россией. У нас есть ядерное оружие, мы можем создать опасность территории США. Нам есть чем торговаться с американцами, но при этом торге стоит опираться на международное право и опираться на наши желания», — резюмировал свою позицию депутат.

Тем временем заявления президента США Джо Байдена о «вторжении» России на Украину усиливают напряженность. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.