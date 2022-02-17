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Политика
Депутат Федоров о новой коалиции Британии, Польши и Украины: «Военный союз против России»
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Депутат Федоров о новой коалиции Британии, Польши и Украины: «Военный союз против России»
Политика
Депутат Федоров о новой коалиции Британии, Польши и Украины: «Военный союз против России»
eafedorov.ru  /  ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ЕВГЕНИЙ ФЕДЕРОВ

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с ФАН прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Ранее дипломат сообщил, что страна настроена запустить новый трехсторонний формат отношений с Великобританией и Польшей.

«Это определенно военный союз против России, аналогичный тому, который был накануне Второй мировой войны. История всегда повторяется, одни и те же мотивы. Нам решить проблему с Украиной нужно одним путем — вернувшись на позицию закона. Нужно понимать, что Украина вышла из состава СССР незаконно. Поэтому по суду это надо отменять и распространять зонтик безопасности, как говорил президент, именно на спорные территории, в данном случае на Украину. Придумывать можно долго, но все выдумки не дадут результата. Всенародное право и система отношений проверены на протяжении тысячи лет. Последние границы государства определены итогами Второй мировой войны. Я понимаю, что мы уже 30 лет ищем варианты, как восстановить Советский Союз, но такого варианта нет», — заявил собеседник ФАН.

Депутат Федоров о новом союзе Британии, Польши и Украины: Военный союз против России
Федеральное агентство новостей /

В ходе беседы Федоров объяснил, чем обоснован выбор Украины для международной коммуникации. По мнению депутата Госдумы, у дипломатов нет выбора: власти Киева вынуждены скооперироваться с более сильными игроками на мировой политической арене.

«Исходя из теории конкуренции наций, Украина не является суверенным государством. Это просто колония. В данном случае внутри системы НАТО американцы санкционировали, чтобы особые отношения были у Англии с Украиной. Когда США берут на себя всю регулирующую функцию однополярного мира, то они на самом деле подставляются в первую очередь перед Россией. У нас есть ядерное оружие, мы можем создать опасность территории США. Нам есть чем торговаться с американцами, но при этом торге стоит опираться на международное право и опираться на наши желания», — резюмировал свою позицию депутат.

Тем временем заявления президента США Джо Байдена о «вторжении» России на Украину усиливают напряженность. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Все новости / Политика / Депутат Федоров о новой коалиции Британии, Польши и Украины: «Военный союз против России»
россия великобритания польша украина военный союз
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