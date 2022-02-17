В Госдуме предложили материально поощрить и наградить Валиеву за выступление на ОИ

Москва, 17 февраля. Российскую фигуристку Камилу Валиеву, ставшую четвертой в индивидуальном первенстве ОИ-2022 в Пекине, нужно наградить как за медальное выступление, считает глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

По мнению депутата, на Валиеву оказывалось беспрецедентное давление. Фигуристка, которая была первой в короткой программе, не смогла повторить успех в произвольной программе.

«Предлагаем ее материально поощрить и наградить, несмотря на четвертое место в индивидуальных соревнованиях», — поделился Свищев с ТАСС.

В пробе Валиевой, сданной 25 декабря, нашли запрещенное вещество. МОК отменил награждение победителей фигуристов по итогам командного турнира.

Тренер Александр Жулин считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) «уничтожили» Валиеву. Спортсменка сильно переживает из-за свалившегося на ее плечи груза.