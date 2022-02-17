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Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 20:51
Политика
Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 17 февраля. Заявления президента США Джо Байдена о «вторжении» России на Украину усиливают напряженность. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава Соединенных Штатов неоднократно пытался спрогнозировать возможное «нападение» РФ на Украину. Так Байден во время видеоконференции с представителями стран Запада, ЕС и НАТО объявил о начале российского «вторжения» 16 февраля, сообщили в Politico. Британские Sun и Mirror дополнили информацию точным временем — 4:00 по Москве.

После того, как «вторжение» не состоялось, глава Белого дома указал на риск начала военных действий в «ближайшие несколько дней».

«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», — сказал официальный представитель Кремля РИА Новости.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин иногда шутит по поводу фейковых публикаций западных СМИ о точной информации о «российском вторжении».

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