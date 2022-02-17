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Военкор Коц назвал отвод российских войск после учений с Белоруссией ярким сигналом Западу

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 20:49
Армия
Военкор Коц назвал отвод российских войск после учений с Белоруссией ярким сигналом Западу
vk.com  /  Минобороны России

Москва, 17 февраля. Российские войска возвращаются в места постоянной дислокации после учений «Союзная решимость — 2022», что является шагом к деэскалации ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Напомним, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что подразделения ВС РФ возвращаются в пункты постоянного базирования после участия в тренировочных мероприятиях. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц убежден, что это послужит ярким сигналом Западу.

«Запад попал в свою же информационную ловушку, натурально сев в лужу. Отвод войск — это, разумеется, шаг к деэскалации. Все же силу, исходящую от РФ, Киев и Запад должны продолжать ощущать. Для тонуса», — подчеркнул военкор.

Напомним, российская сторона неоднократно отвергала утверждения западных СМИ о якобы готовящемся «наступлении» на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины для наблюдения отправило своего военного атташе от посольства на российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».

Также сообщалось, что Евросоюз намерен следить за процессом отвода российских войск от украинской границы, передает RT.

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