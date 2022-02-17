Александр Жулин обвинил МОК и WADA в «уничтожении» Камилы Валиевой

Москва, 17 февраля. Тренер и серебряный призер Игр 1994 года в танцах на льду Александр Жулин высказался о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Он обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в «уничтожении» 15-летней спортсменки.

Валиева оказалась в центре скандала из-за того, что ее допинг-тест от 25 декабря дал сомнительный результат. Фигуристке разрешили продолжить участие в ОИ-2022, но после произвольной программы она заняла лишь четвертое место в личных соревнованиях.

Жулин назвал случившееся трагедией и отметил, что никогда не видел Валиеву такой потерянной. Тренер ожидал, что спортсменка справится с трудной ситуацией, но на ней все же сказались волнения последних дней.

«МОК и WADA уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слез», — возмутился Жулин в беседе с «Чемпионатом».

Несмотря на ситуацию с Валиевой, золото и серебро Олимпиады в Пекине досталось россиянкам. Медали в копилку сборной принесли Анна Щербакова и Александра Трусова.