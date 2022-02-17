Киев, 17 февраля. Украинские власти наконец-то осознали, в какой сложной ситуации оказалась страна. Теперь Киев рассчитывает пустить в ход последний козырь, чтобы гарантировать безопасность Незалежной, и к тому же заработать. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Политик считает, что президент Владимир Зеленский и его команда наконец-то смирились с мыслью о том, что Украина однозначно не станет частью НАТО, как минимум, в ближайшие годы. Руководство Незалежной понимает, что единственный выход для страны — это возврат к нейтральному статусу. Как отмечает экс-нардеп, на такой вариант развития событий намекает недавнее выступление одного из дипломатов страны.

«Я считаю, что украинская власть сейчас если и хочет что-то продать, то это нейтральный статус Украины. Потому что те заявления, которые звучали из уст посла Украины в Британии Вадима Пристайко — это не просто слова. Это профессиональный дипломат с огромным опытом работы, это человек, который понимает, в какой сложной ситуации на сегодняшний день оказалась Украина в результате абсолютно провальной внешней политики», — рассказал Килинкаров в интервью каналу «Украина.ру».

Бывший депутат Рады напомнил, что в 2014 году Украина добровольно согласилась стать инструментом в руках Запада для противодействия России. Именно в обмен на статус главного раздражителя РФ к власти на Украине смогли прийти новые антироссийские силы.

Федеральное агентство новостей /

«Украина поставила весь мир практически на грань войны. Это произошло потому, что в 2014 году вопрос вступления Украины в НАТО, как раздражитель для России, дорого стоил. На тот момент данная идея еще продавалась, и на ней практически все это время и держалась украинская власть, по крайней мере, в лице Порошенко. И раз уж строился антироссийский проект, то лучший раздражитель, чем желание Украины вступить в НАТО, придумать было сложно», — уверен политик.

Однако на данный момент ситуация в корне поменялась. Власти Украины прекрасно понимают, что страна больше не нужна Западу в качестве раздражителя РФ. Еще меньше Незалежная нужна в НАТО или Евросоюзе. Поэтому сейчас Киев будет пытаться продать единственное, что у нее осталось — свой возможный нейтральный статус, правда, за высокую цену.

«Сегодня жители и власти Украины понимают, что НАТО за них воевать не будет, американцы и британцы за них воевать не будут, а "озабоченность Запада" не спасет их в случае возможной агрессии, поэтому надо искать какую-то новую формулу безопасности, которая устроила бы Украину. На данный момент Киев хочет вести переговоры со всеми западными партнерами, чтобы решить этот вопрос через возврат к нейтральному статусу, но за очень дорого, потому что очень нужны деньги», — подчеркнул бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Известный политолог Александр Лазарев ранее заявил, что страны Запада не просто так нагнетают ситуацию вокруг Украины, ведь благодаря этому они могут удачно решить ряд своих проблем.