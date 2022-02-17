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Взявшую серебро Александру Трусову вызвали на допинг-контроль

Олимпийские игры 2022
Взявшую серебро Александру Трусову вызвали на допинг-контроль
Global Look Press  /  YUTAKA

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая серебряную медаль в индивидуальном первенстве ОИ-2022, после пресс-конференции отправилась на допинг-контроль.

Фигуристки сборной России находятся на особом контроле после допинг-скандала с Камилой Валиевой. После выступления Трусова недолго пообщалась с журналистами и ушла из зала, где проводилась пресс-конференция, сдавать тест на допинг.

Трусова впервые в истории исполнила пять четверных прыжков. В сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 251,73 балла, уступив лишь Анне Щербаковой. Подопечная Этери Тутберидзе не могла скрыть своих слез из-за серебряной медали. Бронзовая награда досталась японке Каори Сакамото.

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