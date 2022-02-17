Минобороны Британии обнародовало карту направлений «наступления» ВС РФ на Украину

Лондон, 17 февраля. Британское военное ведомство опубликовало карту гипотетических направлений «наступления» российских войск на украинскую территорию, назвав ее «возможной осью вторжения президента РФ Владимира Путина».

Британское министерство обороны представило новую схему в своем Twitter, обозначив стрелками две фазы наземного «наступления».

«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — заявили в ведомстве, проигнорировав тот факт, что российские войска возвращаются к местам дислокации после учений.

Напомним, российская сторона неоднократно отвергала утверждения западных СМИ о якобы готовящемся «наступлении» на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Накануне стало известно, что Великобритания рассматривает возможность наращивания численности воинского контингента в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины.