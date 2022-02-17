Правительство Турции отняло у властей Стамбула собранные на благотворительность деньги

Анкара, 17 февраля. Турецкие власти конфисковали и перевели в государственную казну более 6,2 млн лир (около 156 тыс. долларов) пожертвований, собранных муниципалитетом Стамбула на помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным HalkTV, еще в марте 2020 года члены оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП), входящие в администрацию города на берегах Босфора, запустили кампанию «Вместе мы добьемся успеха». Все вырученные в ее рамках средства они планировали истратить на поддержку граждан, пострадавших в первые дни пандемии, когда система здравоохранения страны была совсем не готова к вставшему перед ней вызову.

Turkish gov't confiscated millions collected for Covid-19 victims by Istanbul Municipality #Turkey https://t.co/PpkACok9wA — Duvar English (@DuvarEnglish) February 17, 2022

Несмотря на важность этой акции Министерство внутренних дел Турции выпустило циркуляр, в котором говорилось, что город не может собирать деньги без разрешения правительства, и заблокировало счета, на которых хранились средства. Стамбульский муниципалитет пытался обжаловать это решение, указывая на закон, разрешающий администрации населенных пунктов страны собирать пожертвования для помощи жителям.

На этом скандальная история не закончилась из-за дальнейших действий властей. Согласно конституционным нормам, собранные и конфискованные правительством деньги должны были вернуться тем, кто их пожертвовал. Однако этого так и не произошло.

По данным главы района Фатих, более недели назад деньги с шести использованных для благотворительной акции счетов были переведены Стамбульскому налоговому управлению, контролируемому непосредственно федеральными властями. То есть городской муниципалитет был лишен доступа к деньгам, а в дальнейшем решение о расходовании средств останется за Анкарой.

Pandemide ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımıza destek için başlattığımız kampanyaya yapılan 6.2 milyon TL (1 Dolar 7 TL idi) bağışa el konulmuş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması engellenmişti. Son olarak bu bağışlar İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı. Kamuoyunun bilgisine — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 17, 2022

Турецкие власти пристально следят за деятельностью оппозиционных фракций, представляющих конкуренцию «Партии справедливости и развития» (ПСР), возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тем не менее такая эксплуатация пожертвованных простым гражданам средств вряд ли пойдет на пользу их репутации.

«Республиканская народная партия» и так является основной силой, противостоящей ПСР, особенно в условиях экономического кризиса, продолжающегося в стране из-за вмешательства президента в финансовую политику.

По приказу Эрдогана ключевая ставка Центробанка была понижена, что спровоцировало рекордный рост инфляции и падение курса национальной валюты. Это ожидаемо вызвало народное недовольство, но скандал с деньгами стамбульского муниципалитета добавляет в руки оппозиции еще один козырь. На предстоящих выборах действующий глава государства может уже не победить.