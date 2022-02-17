Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 22:30
22:24
Общество
Сомнолог Черкасова: тяга поспать днем может указывать на опасное заболевание
22:11
Политика
Москва выслала американского дипломата в ответ на сокращение российской дипмиссии в США
22:02
Весь мир
Глава дипломатии ЕС Боррель отказал в помощи Африке и сослался на нестабильность
21:57
Происшествия
Петербуржцы в очередной раз обнаружили протечку на станции «Беговая»
21:55
Политика
Bloomberg: Италия выступила за исключение вопроса энергетики из антироссийских санкций
21:54
Весь мир
NouvellesPlus: Франция пытается разрушить отношения ЦАР и Чада
21:49
Происшествия
Стало известно состояние пострадавшей после обрушения фасада здания на Обводном канале
21:48
Олимпийские игры 2022
Украинская фигуристка Шаботова выкрикнула слова поддержки Валиевой во время Олимпиады
21:43
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о массовой драке на западе Москвы
21:41
Политика
Депутат Федоров о новой коалиции Британии, Польши и Украины: «Военный союз против России»
Все новости

Правительство Турции отняло у властей Стамбула собранные на благотворительность деньги

Весь мир
Правительство Турции отняло у властей Стамбула собранные на благотворительность деньги
Prt Scr Google Maps  / 

Анкара, 17 февраля. Турецкие власти конфисковали и перевели в государственную казну более 6,2 млн лир (около 156 тыс. долларов) пожертвований, собранных муниципалитетом Стамбула на помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным HalkTV, еще в марте 2020 года члены оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП), входящие в администрацию города на берегах Босфора, запустили кампанию «Вместе мы добьемся успеха». Все вырученные в ее рамках средства они планировали истратить на поддержку граждан, пострадавших в первые дни пандемии, когда система здравоохранения страны была совсем не готова к вставшему перед ней вызову.

Несмотря на важность этой акции Министерство внутренних дел Турции выпустило циркуляр, в котором говорилось, что город не может собирать деньги без разрешения правительства, и заблокировало счета, на которых хранились средства. Стамбульский муниципалитет пытался обжаловать это решение, указывая на закон, разрешающий администрации населенных пунктов страны собирать пожертвования для помощи жителям.

На этом скандальная история не закончилась из-за дальнейших действий властей. Согласно конституционным нормам, собранные и конфискованные правительством деньги должны были вернуться тем, кто их пожертвовал. Однако этого так и не произошло.

По данным главы района Фатих, более недели назад деньги с шести использованных для благотворительной акции счетов были переведены Стамбульскому налоговому управлению, контролируемому непосредственно федеральными властями. То есть городской муниципалитет был лишен доступа к деньгам, а в дальнейшем решение о расходовании средств останется за Анкарой.

Турецкие власти пристально следят за деятельностью оппозиционных фракций, представляющих конкуренцию «Партии справедливости и развития» (ПСР), возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тем не менее такая эксплуатация пожертвованных простым гражданам средств вряд ли пойдет на пользу их репутации.

«Республиканская народная партия» и так является основной силой, противостоящей ПСР, особенно в условиях экономического кризиса, продолжающегося в стране из-за вмешательства президента в финансовую политику.

По приказу Эрдогана ключевая ставка Центробанка была понижена, что спровоцировало рекордный рост инфляции и падение курса национальной валюты. Это ожидаемо вызвало народное недовольство, но скандал с деньгами стамбульского муниципалитета добавляет в руки оппозиции еще один козырь. На предстоящих выборах действующий глава государства может уже не победить.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Правительство Турции отняло у властей Стамбула собранные на благотворительность деньги
турция стамбул конфискация пожертвование
Комментировать