Наблюдатели ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировали 500 взрывов в Донбассе

Нью-Йорк, 17 февраля. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за сутки зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.

Напомним, с 16 на 17 февраля окраины республик ДНР и ЛНР подверглись интенсивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Между вчерашним вечером и 11:20 по времени Киева (12:20 по московскому времени — Прим. ред.) сегодня, СММ зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения. После 11:20 мы зарегистрировали около 30 взрывов, то есть напряженность, как может показаться, снижается», — заявил глава СММ во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что британские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ в Донбассе пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW.