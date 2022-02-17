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Стоимость золота превысила 1900 долларов за унцию на фоне геополитических рисков

Экономика
Стоимость золота превысила 1900 долларов за унцию на фоне геополитических рисков
pixabay.com

Москва, 17 февраля. Котировки золота превысили 1900 долларов за тройскую унцию. Цена металла растет на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торговых площадок США, цена золота достигла максимумов за последние восемь месяцев. По состоянию на 17:50 по Москве стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на 24,7 доллара, или на 1,32%, и составила 1896,2 доллара за тройскую унцию. Ранее отмечался рост до 1899,9 доллара. Такой показатель зафиксирован впервые с 10 июня 2021 года.

Взбудоражили рынок сообщения новостных агентств об обстреле на востоке Украины. Это стало причиной ослабления курса российской валюты. Доллар к рублю вырос до 76,19 рубля, евро к рублю подорожал до 86,57 рубля, доллар к гривне увеличился до 28,27 гривны. Российская биржа потеряла почти 3%.

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