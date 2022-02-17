Трусова в резкой форме отказалась говорить о Валиевой

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебро Олимпиады в Пекине, отказалась давать журналистам комментарии о своей коллеге по сборной Камиле Валиевой, которая оказалась в центре допинг-скандала.

Трусова заняла второе место в личных соревнованиях на ОИ-2022 после произвольной программы. Лидером стала россиянка Анна Щербакова, а Валиевой, переживающей из-за разбирательств с сомнительной допинг-пробой, досталось четвертое место.

По словам Трусовой, она недовольна таким результатом, поэтому была зла и расстроена после выступления. Спортсменка отметила, что первый раз чисто откатала произвольную программу с пятью четверными прыжками на соревнованиях.

Журналисты спросили медалистку, восстановится ли Валиева после допинг-скандала. Однако Трусова в резкой форме отказалась говорить о коллеге по сборной с представителями СМИ.

«Какие-то есть ко мне вопросы? Про Камилу ничего комментировать не буду», — заявила фигуристка.

Александра Трусова довольно эмоционально отреагировала на серебряную медаль Игр в Пекине. Спортсменка расплакалась, поскольку не смогла завоевать олимпийское золото.