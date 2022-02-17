Фигуристка Липницкая поддержала выигравшую серебро ОИ-2022 Трусову

Москва, 17 февраля. Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая поздравила подопечную Этери Тутберидзе Александру Трусову с серебряной медалью индивидуального турнира Игр в Пекине.

Липницкая опубликовала в Stories фотографию Трусовой во время исполнения произвольной программы. На фигуристку произвел впечатление ее прокат под музыку из фильма «Круэлла».

«Легенда. Самая живая и настоящая», — написала Липницкая.

Prt Scr instagram.com / @sunnylipnitskaya

Фигуристка в прошлом тренировалась у Тутберидзе. На Играх в Сочи она стала чемпионкой в командных соревнованиях. Липницкая выиграла обе программы, сделав наибольший вклад в победу российской команды.

Ранее заслуженный мастер спорта Александр Энберт выразил восторг от выступления Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой. По его словам, фигуристки показали себя с лучшей стороны.