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Фигуристка Липницкая поддержала выигравшую серебро ОИ-2022 Трусову

Олимпийские игры 2022
Фигуристка Липницкая поддержала выигравшую серебро ОИ-2022 Трусову
Global Look Press  /  YUTAKA

Москва, 17 февраля. Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая поздравила подопечную Этери Тутберидзе Александру Трусову с серебряной медалью индивидуального турнира Игр в Пекине.

Липницкая опубликовала в Stories фотографию Трусовой во время исполнения произвольной программы. На фигуристку произвел впечатление ее прокат под музыку из фильма «Круэлла».

«Легенда. Самая живая и настоящая», — написала Липницкая.

Фигуристка Липницкая поддержала выигравшую серебро ОИ-2022 Трусову
Prt Scr instagram.com / @sunnylipnitskaya

Фигуристка в прошлом тренировалась у Тутберидзе. На Играх в Сочи она стала чемпионкой в командных соревнованиях. Липницкая выиграла обе программы, сделав наибольший вклад в победу российской команды.

Ранее заслуженный мастер спорта Александр Энберт выразил восторг от выступления Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой. По его словам, фигуристки показали себя с лучшей стороны.

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олимпиада липницкая трусова
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