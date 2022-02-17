Ученые-океанографы предположили, что солнце помогает растворять нефть в морской воде

Вашингтон, 17 февраля. Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул предположили, что солнечный свет помогает растворять нефть в морской воде.

Авторы исследовали случай разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, пятно растянулось на 5% всей поверхности. В море вылилось пять миллионов баррелей нефти.

Исследователи заявляют, что около 10% горючего вещества растворилось в соленой воде под воздействием солнечного света. Это примерно столько же, сколько было выброшено на берег. Ученые считают, что необходимо изучить, какие вещества образуются в процессе разложения нефти и как они влияют на экосистему водного ресурса. Эксперты должны выяснить, какие последствия возможны в случае подтверждения теории о растворении нефти под воздействием солнечного света.

Правительство Перу наложило штраф на Repsol в размере 122 тысяч долларов после того, как испанская нефтегазовая компания не выполнила требование об определении затронутых разливом нефти зон в водах Тихого океана. Власти могут принять и другие меры, если транснациональная корпорация продолжит игнорировать требования государства по выявлению загрязненных нефтью районов.