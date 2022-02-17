Президент Алжира назначил двух новых министров

Алжир, 17 февраля. Президент республики Абдельмаджид Теббун провел частичную перестановку в кабинете министров. Об этом сообщается в пресс-службе администрации страны.

Глава государства проконсультировался с премьером по поводу списка кандидатов на новые должности.

«В соответствии с пунктами 7 и 104 статьи 91 Конституции Абдельмаджид Теббун решил назначить министров финансов, культуры и искусств», — говорится в сообщении.

По указу президента Алжира новым главой Министерства финансов назначен Абдеррахман Рауя, который сменит Аймена Бенабдеррахмана.

«Министром культуры и искусств станет Сорайя Мулуджи, заменившая Вафаа Чаалане», — уточнили в пресс-службе.

Власти Алжира ранее ввели пособие по безработице для граждан. Ежемесячные выплаты составят более 13 тысяч динаров (почти 100 долларов).