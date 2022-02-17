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Интернет-портал МИД России возобновил работу после неполадок

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 20:14
Политика
Интернет-портал МИД России возобновил работу после неполадок
pixabay.com

Москва, 17 февраля. Доступ к официальному сайту Министерства иностранных дел РФ восстановлен. Портал работает в стабильном режиме.

Пользователи Сети вечером 17 февраля отметили неполадки в работе ресурса. В ведомстве отмечали, что сбои стали результатом «некачественной работы технических служб». Некоторые интернет юзеры предположили, что причина связана с ажиотажем вокруг опубликованного на сайте ответа Москвы на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, Кремль не увидел в письме американской стороны адекватного учета трех ключевых требований.

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мид сайт неполадки
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