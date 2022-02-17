Австралия собирается полностью признать ХАМАС террористической организацией

Газа, 17 февраля. Правительство Австралии заявило о намерениях включить палестинское исламистское движение ХАМАС в список террористических организаций. Ранее Канберра причислила к запрещенным группировкам только входящие туда «Бригады Аль-Кассам», однако теперь речь идет обо всей структуре.

«Взгляды ХАМАС и перечисленных сегодня экстремистских групп вызывают глубокую тревогу, и в Австралии нет места их ненавистным идеологиям», — сказала министр внутренних дел Карен Эндрюс.

В соответствии с новым решением австралийские власти введут ограничения на финансирование или оказание иной поддержки организации. За некоторые правонарушения в этой области предусмотрено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Australia says it will list the whole of the Palestinian movement Hamas as a ‘terrorist’ group https://t.co/xcIypOWHEM pic.twitter.com/USTZb9jKgC — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 17, 2022

Члены правящего в секторе Газа движения осудили данную инициативу. Как отметил представитель ХАМАС Хазем Кассем, такой шаг Канберры указывает на предвзятость австралийских властей, поддерживающих Израиль в его борьбе против палестинского народа. Он добавил, что планируемое включение в список экстремистских объединений противоречит международным законам, которые защищают право жителей Палестины на сопротивление захвату своих территорий.

«Классифицировать как террористов следует израильских поселенцев, которые намеренно нападают на палестинцев в нарушение международных и гуманитарных законов и соглашений», — сказал Кассем.

Федеральное агентство новостей /

При этом ХАМАС поддержали представители Австралийской сети защиты Палестины. Активисты не согласились с решением властей. Они обвинили Канберру в преумножении страданий двух миллионов человек, на протяжении 15 лет живущих в условиях блокады со стороны еврейского государства.

«Правительство не выполнило свою обязанность по поиску мирного решения и показало, что применяет один набор правил к Палестине и другой — к Израилю», — сказал президент организации епископ Джордж Браунинг.

Иного мнения придерживается официальный Тель-Авив. Израильский премьер-министр Нафтали Беннет приветствовал действия Австралии, оценив их как «еще один важный шаг в глобальной борьбе с терроризмом».

Australia’s upcoming decision to designate Hamas as a terror group in its entirety, is an important one.



Here’s why: pic.twitter.com/zFQjF5niZj — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 17, 2022

В то же время решение Канберры полностью укладывается в кампанию западных стран, направленную против ХАМАС. Исламистская организация уже признана террористической в США, Канаде, Великобритании и Евросоюзе.

Во многом это было обусловлено не столько антипалестинскими взглядами, сколько невозможностью отделить политическое крыло ХАМАС от военного. Впрочем, даже при условии осуждения поселенческой политики еврейского государства, израильтяне для западных стран являются более выигрышными партнерами, нежели проживающие по соседству с ними арабы, постоянно требующие внимания к своим проблемам.