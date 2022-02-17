Глава Суверенного совета Судана заявил о стремлении к свободным выборам

Хартум, 17 февраля. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил, что переходное правительство крайне заинтересовано в проведении свободных и справедливых выборов в восточноафриканской стране, передает телеканал Al Arabiya.

Заявление прозвучало во время встречи политика с главой комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период (UNITAMS) Фолькер Пертес.

«Переходное правительство стремится провести свободные и честные выборы», — сказал Аль-Бурхан.

البرهان: الحكومة الانتقالية حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 17, 2022

По словам главы Суверенного совета, действующий кабмин стремится вести диалог со всеми сторонами, чтобы обеспечить безопасную передачу власти. Руководство намерено завершить процесс перехода к демократии. Оно откажется от полномочий после завершения избирательного процесса.

Несколько дней назад Аль-Бурхан заявил, что военные уйдут из политической жизни. Это случится после достижения национального консенсуса или проведения всеобщих выборов.