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Глава Суверенного совета Судана заявил о стремлении к свободным выборам

Весь мир
Глава Суверенного совета Судана заявил о стремлении к свободным выборам
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 17 февраля. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил, что переходное правительство крайне заинтересовано в проведении свободных и справедливых выборов в восточноафриканской стране, передает телеканал Al Arabiya.

Заявление прозвучало во время встречи политика с главой комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период (UNITAMS) Фолькер Пертес.

«Переходное правительство стремится провести свободные и честные выборы», — сказал Аль-Бурхан.

По словам главы Суверенного совета, действующий кабмин стремится вести диалог со всеми сторонами, чтобы обеспечить безопасную передачу власти. Руководство намерено завершить процесс перехода к демократии. Оно откажется от полномочий после завершения избирательного процесса.

Несколько дней назад Аль-Бурхан заявил, что военные уйдут из политической жизни. Это случится после достижения национального консенсуса или проведения всеобщих выборов.

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