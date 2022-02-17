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Спортивный психолог Огурцова рассказала, что ждет Валиеву после Олимпиады

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Спортивный психолог Огурцова рассказала, что ждет Валиеву после Олимпиады
prt scr 1tv.ru

Москва, 17 февраля. Российская фигуристка пережила огромный стресс из-за допинг-скандала, он усугубился после неудачного проката на индивидуальном первенстве, считает спортивный психолог Мария Огурцова.

По словам специалиста, фигуристка слишком юна и не может справиться со свалившимся на ее плечи грузом. Валиевой сейчас очень важна поддержка взрослых, чтобы она смогла спокойно принять свои результаты.

«Также может возникнуть постолимпийский синдром. Я работала со спортсменами на нескольких Олимпиадах, и Игры – это стресс и напряжение», — поделилась Огурцова с «Матч ТВ».

Атлеты после Олимпиады остаются один на один со своими проблемами, пояснила психолог. Те, кто выиграл, должны найти новую мотивацию не бросать спорт, а те, кто проиграл, снова включиться в работу и бороться за лучший результат.

Именно в этот момент многие спортсмены ломаются, подытожила она. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Валиеву нужно «сохранить» до следующей Олимпиады.

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олимпиада валиева психолог
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