Зеленский ищет козыри для грядущих переговоров с Германией и Францией

Недавно выпущенное социологическое исследование по вопросу политических предпочтений украинцев может быть связано с желанием Киева получить козырь в предстоящих переговорах с западными партнерами. Такое мнение в ходе разговора с корреспондентом ФАН высказал политолог Иван Скориков.

Недавно украинское агентство «Рейтинг групп» опубликовало результаты опроса по общественно-политическим настроениям населения Украины. В частности, речь шла об отношении к Минским соглашениям. Из результатов следует, что около 63% жителей страны якобы выступают за пересмотр Минских соглашений.

«Это политический прием, чтобы трясти этими рейтингами перед западными партнерами. Прежде всего перед Германией и Францией, которые заверили, что Киев начнет выполнять политическую часть соглашений, отвечать за свою подпись, подставленную в рамках последнего саммита "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года. До сих пор ничего из этого не выполнено. Перед Парижем и Берлином, которые громогласно заявляли, что Зеленский им обещал, украинский президент теперь может распечатку этих рейтингов на стол класть и говорить, что он бы и хотел, но украинское общество не дает ему мандат на исполнение Минских соглашений в том виде, в котором они были утверждены на площадке ООН и подписаны гарантами. Следует ожидать, что далее Зеленский запоет старую песню, которую мы слышали последний год, о том, что Киев трактует их по-своему, они ему невыгодны и нужно их переписывать или пересматривать», — дал свою оценку Скориков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В качестве причины столь высокого количества людей, выступающих за пересмотр договоров, политолог указал на массивную информационную «накачку» украинской публики.

«Та массированная информационная работа по объяснению населению Украины вредности Минских соглашений, которые как оковы якобы на ногах украинского руководства, влияет на восприятие населением переговорного процесса. И цифры, озвученные в рейтинге (безотносительно их достоверности) могут быть вполне реальны с учетом проведенной пропагандистской работы», — подчеркнул политолог.

Также Скориков отметил, что исполнение Минских соглашений чревато для нынешнего руководства Украины политической турбулентностью в результате действий наиболее радикальной власти общества и политического истеблишмента.

«Нынешнему руководству Украины крайне невыгодно их выполнение в связи с тем, что улица (т.е. уличные радикалы) не принадлежат Зеленскому, и в случае начала хоть каких-то шагов по исполнению политической части Минских соглашений оппоненты президента в лице главных "ястребов-милитаристов" тут же начнут вопить о том, что это предательство. Впоследствии эти элементы начнут выходить под окна офиса президента, чего Зеленский очень боится. Речь идет о его главном оппоненте — Петре Порошенко, который объединил наиболее радикальные элементы вокруг себя», — резюмировал свою позицию эксперт.

Напомним, Москва, Париж и Берлин настаивают на исполнении Киевом Минских соглашений для урегулирования кризиса на востоке Украины. Схожей позиции придерживаются и США, несмотря на то, что Вашингтон в «нормандскую четверку» не входит. Однако сам Зеленский с исполнением международных обязательств не торопится.