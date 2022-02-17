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«Переломал мебель, сорвал голос»: отец Щербаковой поделился эмоциями от победы дочери
Спорт
«Переломал мебель, сорвал голос»: отец Щербаковой поделился эмоциями от победы дочери
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отец новоявленной олимпийской чемпионки Анны Щербаковой рассказал о своих эмоциях, которые он испытал, наблюдая за выступлением дочери. Что в этот раз переживал больше, воспитывающий троих дочерей мужчина, признался в спецвыпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Сердце, наверное, билось чаще, чем обычно, чем обычно — на других соревнованиях. Я, наверное, переломал тут половину мебели, сорвал уже голос. Не знаю как это все бывает. Как всегда, никто не ждал. У Анюты такой формат, так, наверное, ей суждено», — поделился с залом Станислав Щербаков.  

«Переломал мебель, сорвал голос»: отец Щербаковой поделился эмоциями от победы дочери
ТАСС / Петр Ковалев

По словам мужчины, мама Анны предпочла не наблюдать за выступлением дочери. К слову, она никогда не включает телевизор, когда экран показывают танцевальные номера в исполнении фигуристки.

«Мама никогда не смотрит и в этот раз тоже не смотрела. Я ей посылал сообщения», — пояснил Станислав.

Отец признался, что после многочисленных травм и переломов супруги один раз попытались уговорить девочку бросить занятия спортом. Однако попытки родителей увлечь ребенка в другое направление не увенчались успехом. Тогда Анна настояла на фигурном катании.  

«Переломал мебель, сорвал голос»: отец Щербаковой поделился эмоциями от победы дочери
wikipedia.org / Yuuliiya / CC BY-SA 4.0

«Она очень любит фигурное катание, и я очень рад, что эта любовь помогла и сейчас выдать тот максимум, который она выдала», — рассказал Станислав Щербаков.

Сама же Анна Щербакова призналась, что еще не осознала свою победу в Олимпийских играх. По ее словам, он чувствует только радость и облегчение.

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