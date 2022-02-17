Италия и Испания не могут «поделить» огромный кремлевский стол Путина

Рим, 17 февраля. Длинный кремлевский стол президента России Владимира Путина развязал спор между итальянцами и испанцами о его происхождении. Теперь Рим и Мадрид пытаются его «поделить», выясняя, в какой стране предмет интерьера был изготовлен, передает издание Corriere della Sera.

Корреспонденту газеты удалось поговорить с итальянским производителем Ренато Полонья, который представляет компанию Oak. Он утверждает, что гигантский стол Путина — это его работа, которую он выполнил еще в 90-х годах прошлого века.

«Знаете, я не привык врать. Передо мной лежат эскизы, которые нам отправили россияне, есть даже исправления. Более того, у меня есть книга, выпущенная в России в 2000 году, с фотографиями залов Кремля. Там есть зал, в котором стоит этот стол», — сообщил Полонья.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако в некоторых испанских СМИ можно заметить статьи, в которых говорится, что указанный стол изготовили специалисты Валенсии. Об этом также говорилось в эфире телеканала Rai3.

Ренато Полонья все равно заявляет о том, что именно он является создателем стола. Плюс ко всему изготовитель готов предоставить доказательства своей работы.

«Испанцы могут говорить все что хотят. Если у них есть доказательства, так уж и быть. Может, существуют еще какие-нибудь белые столы, которые точь-в-точь как мой», — заключил Полонья.

Президента Франции Эммануэля Макрона ранее посадили за длинный стол в рамках переговоров с Владимиром Путиным из-за отказа политика сдавать ПЦР-тест.