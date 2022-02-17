На круглом столе в ЦАР рассказали о систематическом нарушении прав человека миротворцами ООН

Банги, 17 февраля. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) систематически нарушает права человека в Центральноафриканской Республике. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного преступлениям миротворцев.

Мероприятие состоялось в конференц-зале стадиона «Бартелеми Боганда», куда пришли юристы, общественные деятели, журналисты и лидеры мнений.

«Жители страны не раз заявляли, что миротворцы должны покинуть республику из-за многочисленных преступлений. Поэтому и был организован круглый стол «Нарушения прав человека, совершенные МИНУСКА в ЦАР». «Голубые каски» занимаются контрабандой товаров первой необходимости, незаконной добычей и вывозом природных ресурсов, продажей оружия. Более того, средства ведения войны они передают боевикам различных группировок, что просто недопустимо», — сообщили сотрудники издания NouvellesPlus.

По словам участников мероприятия, контингент ООН активно взаимодействует с радикалами, укрывая последних на территории военных баз, защищая тем самым от «справедливого возмездия» со стороны военнослужащих национальной армии.

«Солдаты МИНУСКА часто причастны к гибели гражданских лиц, но при этом они не несут уголовной ответственности за свои действия. Кроме того, миротворцы продемонстрировали полную неэффективность в решении основных задач — защите населения и установлению мира. Формат работы сотрудников миссии должен быть либо полностью переработан, либо они должны покинуть территорию ЦАР», — приводит СМИ слова главы Бюро правовой помощи (BAJCA) Ябада Кевина Андре Жерве.

Ранее стало известно, что жители центральноафриканского города Бамбари вышли на массовый митинг против присутствия контингента многопрофильной комплексной миссии ООН.