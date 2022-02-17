Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 21:01
21:01
Экс-министр Суслов объяснил, почему Запад планомерно ведет Украину к банкротству
21:01
Диетолог Ионова назвала клюкву и болгарский перец лучшими продуктами для здоровья печени
21:01
Экономика
Предприятия Литвы массово уходят из страны из-за санкций Китая
21:00
Происшествия
Существует угроза дальнейшего обрушения стены бывшего завода на Обводном канале
20:59
Олимпийские игры 2022
Кацалапов утверждает, что американцы уходили с трибун перед прокатом российских фигуристок
20:58
Политика
Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»
20:53
Происшествия
ФАН публикует видео тушения Вечного огня детьми в Кронштадте
20:52
Олимпийские игры 2022
В Госдуме предложили материально поощрить и наградить Валиеву за выступление на ОИ
20:50
Общество
Хирурги диспансера Балашихи спасли жизнь пятилетней девочке, удалив опухоль в надпочечнике
20:50
Политика
Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена
Все новости

На круглом столе в ЦАР рассказали о систематическом нарушении прав человека миротворцами ООН

Весь мир
На круглом столе в ЦАР рассказали о систематическом нарушении прав человека миротворцами ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 17 февраля. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) систематически нарушает права человека в Центральноафриканской Республике. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного преступлениям миротворцев.

Мероприятие состоялось в конференц-зале стадиона «Бартелеми Боганда», куда пришли юристы, общественные деятели, журналисты и лидеры мнений.

«Жители страны не раз заявляли, что миротворцы должны покинуть республику из-за многочисленных преступлений. Поэтому и был организован круглый стол «Нарушения прав человека, совершенные МИНУСКА в ЦАР».

«Голубые каски» занимаются контрабандой товаров первой необходимости, незаконной добычей и вывозом природных ресурсов, продажей оружия. Более того, средства ведения войны они передают боевикам различных группировок, что просто недопустимо», — сообщили сотрудники издания NouvellesPlus.

По словам участников мероприятия, контингент ООН активно взаимодействует с радикалами, укрывая последних на территории военных баз, защищая тем самым от «справедливого возмездия» со стороны военнослужащих национальной армии.

На круглом столе в ЦАР рассказали о систематическом нарушении прав человека миротворцами ООН

«Солдаты МИНУСКА часто причастны к гибели гражданских лиц, но при этом они не несут уголовной ответственности за свои действия. Кроме того, миротворцы продемонстрировали полную неэффективность в решении основных задач — защите населения и установлению мира.

Формат работы сотрудников миссии должен быть либо полностью переработан, либо они должны покинуть территорию ЦАР», — приводит СМИ слова главы Бюро правовой помощи (BAJCA) Ябада Кевина Андре Жерве.

Ранее стало известно, что жители центральноафриканского города Бамбари вышли на массовый митинг против присутствия контингента многопрофильной комплексной миссии ООН.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / На круглом столе в ЦАР рассказали о систематическом нарушении прав человека миротворцами ООН
африка нарушения цар миротворцы оон минуска
Комментировать