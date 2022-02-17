Андронов «послал к черту» Тутберидзе и призвал поднять возрастной ценз в фигурном катании

Москва, 17 февраля. Возрастной ценз в женском фигурном катании необходимо поднять до 18 лет. Таким мнением поделился журналист, комментатор и телеведущий Алексей Андронов после скандала на Олимпиаде в Пекине.

Российская фигуристка Камила Валиева столкнулась с серьезными эмоциональными переживаниями на Играх в Китае из-за сомнительного результата ее допинг-теста. Показывая произвольную программу, 15-летняя спортсменка несколько раз упала и в итоге заняла лишь четвертое место.

«Лучшее доказательство тому, что возрастной ценз должен быть поднят. И желательно до 18 лет», — прокомментировал ситуацию Андронов в своем Telegram-канале.

Телеведущий предложил представить, каким испытаниям подвергается психика ребенка на соревнованиях. Комментатор призвал отказаться от «инкубатора» в фигурном катании, а также грубо «послал» тренера Этери Тутберидзе.

«К черту Тутберидзе! В женском фигурном катании должны соревноваться женщины!» — заключил журналист.

Напомним, золото ОИ-2022 в фигурном катании среди одиночниц взяла россиянка Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала ее коллега по сборной Александра Трусова.