Минюст США открывает ведомство для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют

Вашингтон, 17 февраля. Федеральное бюро расследований США создаст специальное подразделение для борьбы с хищениями криптовалюты. Об этом со ссылкой на министерство юстиции Соединенных Штатов сообщает агентство Reuters.

Согласно опубликованной информации, Министерство юстиции США привлекло опытного прокурора по компьютерным преступлениям, который возглавит новую национальную команду по борьбе с киберпреступлениями. Также Минюст сообщил, что ФБР создает подразделение «эксплуатации виртуальных активов» для анализа криптовалюты и изъятия виртуальных активов.

FBI to form new digital currency unit as Justice Dept taps new crypto czar https://t.co/nx391nT8KU pic.twitter.com/Es3Mk4xguF