Минюст США открывает ведомство для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют

Вашингтон, 17 февраля. Федеральное бюро расследований США создаст специальное подразделение для борьбы с хищениями криптовалюты. Об этом со ссылкой на министерство юстиции Соединенных Штатов сообщает агентство Reuters.

Согласно опубликованной информации, Министерство юстиции США привлекло опытного прокурора по компьютерным преступлениям, который возглавит новую национальную команду по борьбе с киберпреступлениями. Также Минюст сообщил, что ФБР создает подразделение «эксплуатации виртуальных активов» для анализа криптовалюты и изъятия виртуальных активов.

FBI to form new digital currency unit as Justice Dept taps new crypto czar https://t.co/nx391nT8KU pic.twitter.com/Es3Mk4xguF — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 17, 2022

«Благодаря быстрым инновациям цифровых активов и технологий блокчейна мы наблюдаем рост их незаконного использования преступниками. Они используют технологии для осуществления кибератак и обеспечения схем вымогательства, торговли наркотиками, хакерскими инструментами и незаконной контрабанды в Интернете, совершения краж и мошенничества, отмывания доходов от своих преступлений», — заявил помощник генерального прокурора США Кеннет Полайт.

Директором Национальной группы по обеспечению соблюдения криптовалют (NCET) Минюста назначена Ын Ен Чой — прокурор с 10-летним стажем, которая занимала должность старшего советника заместителя генерального прокурора.

Чой выступала в качестве обвинителя по целому ряду дел, включая расследование в отношении транснациональной организации, ответственной за взлом J.P. Morgan Chase и десятка других финансовых компаний. Она приостановила деятельность нелицензированной криптобиржи Coin.mx и возглавила единственное судебное преследование, начатое в США в связи с «Панамским досье». Кроме того, она успешно оспорила апелляцию по делу Росса Ульбрихта, основателя и главного администратора сайта Silk Road, который считается первым рынком даркнета.