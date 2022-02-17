Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 21:01
21:01
Экономика
Предприятия Литвы массово уходят из страны из-за санкций Китая
21:00
Происшествия
Существует угроза дальнейшего обрушения стены бывшего завода на Обводном канале
20:59
Олимпийские игры 2022
Кацалапов утверждает, что американцы уходили с трибун перед прокатом российских фигуристок
20:58
Политика
Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»
20:53
Происшествия
ФАН публикует видео тушения Вечного огня детьми в Кронштадте
20:52
Олимпийские игры 2022
В Госдуме предложили материально поощрить и наградить Валиеву за выступление на ОИ
20:50
Общество
Хирурги диспансера Балашихи спасли жизнь пятилетней девочке, удалив опухоль в надпочечнике
20:50
Политика
Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена
20:49
Армия
Военкор Коц назвал отвод российских войск после учений с Белоруссией ярким сигналом Западу
20:46
Происшествия
Автомобиль скорой помощи сгорел в районе Екатериновки под Саратовом
Все новости

Валиевой не будет в показательных выступлениях фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры 2022
Валиевой не будет в показательных выступлениях фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 17 февраля. Россиянка Камила Валиева не примет участие в показательных выступлениях фигуристок на зимней Олимпиаде в Пекине. Ее имя отсутствует в итоговом списке, составленном Международным союзом конькобежцев (ISU).

Завоевавшая золото Анна Щербакова попала в перечень участниц показательных выступлений. Также в списке ISU оказалась Александра Трусова, которая взяла серебро ОИ-2022 в личных соревнованиях одиночниц.

Напомним, Камила Валиева оказалась в центре скандала во время Игр в Китае, поскольку ее допинг-тест, сданный 25 декабря, дал сомнительный результат. После произвольной программы фигуристка заняла четвертое место и осталась без медали в личных соревнованиях.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Валиевой не будет в показательных выступлениях фигуристок на Олимпиаде в Пекине
олимпиада фигуристка валиева
Комментировать