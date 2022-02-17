Валиевой не будет в показательных выступлениях фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 17 февраля. Россиянка Камила Валиева не примет участие в показательных выступлениях фигуристок на зимней Олимпиаде в Пекине. Ее имя отсутствует в итоговом списке, составленном Международным союзом конькобежцев (ISU).

Завоевавшая золото Анна Щербакова попала в перечень участниц показательных выступлений. Также в списке ISU оказалась Александра Трусова, которая взяла серебро ОИ-2022 в личных соревнованиях одиночниц.

Напомним, Камила Валиева оказалась в центре скандала во время Игр в Китае, поскольку ее допинг-тест, сданный 25 декабря, дал сомнительный результат. После произвольной программы фигуристка заняла четвертое место и осталась без медали в личных соревнованиях.