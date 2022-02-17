Юрий Лоза поздравил Вячеслава Малежика с юбилеем

Советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, композитор Юрий Лоза в комментарии ФАН поздравил советского и российского эстрадного певца, поэта, композитора Вячеслава Малежика с юбилеем.

Заслуженному артисту России сегодня исполнилось 75 лет. С самого утра его поздравляют друзья, родные, близкие и, конечно, коллеги по сцене, среди которых певцы Алексей Глызин и Юрий Антонов. Присоединился к поздравлениям и певец Юрий Лоза.

«Я присоединяюсь ко всем теплым словам, которые прозвучали и прозвучат сегодня в адрес Славы. Их много, судя по автоответчику на его телефонном номере. Конечно же, главное пожелание – здоровья, потому что ничего важнее на свете нет. А если будет здоровье, то все остальное Слава сделает сам, благо, энергии у него всегда на все хватало», — отметил артист.

фото из личного архива Юрия Лозы /

Ранее Вячеслав Малежик поделился с ФАН своими планами на предстоящее торжество. Как оказалось, знаменитый исполнитель проведет праздник на сцене, исполнив для гостей полюбившиеся композиции.

К слову, в культурной среде Малежик не единственный именинник. Сегодня 55 лет отмечает российский драматург, режиссер, актер Евгений Гришковец. О том, какой писатель в жизни и о работе с ним рассказал советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Алексей Учитель.