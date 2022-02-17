Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 21:01
21:00
Происшествия
Существует угроза дальнейшего обрушения стены бывшего завода на Обводном канале
20:59
Олимпийские игры 2022
Кацалапов утверждает, что американцы уходили с трибун перед прокатом российских фигуристок
20:58
Политика
Вершинин посоветовал Совбезу ООН воздержаться от фейков о «российском вторжении»
20:53
Происшествия
ФАН публикует видео тушения Вечного огня детьми в Кронштадте
20:52
Олимпийские игры 2022
В Госдуме предложили материально поощрить и наградить Валиеву за выступление на ОИ
20:50
Общество
Хирурги диспансера Балашихи спасли жизнь пятилетней девочке, удалив опухоль в надпочечнике
20:50
Политика
Песков заявил об усилении напряженности на Украине из-за нападок Байдена
20:49
Армия
Военкор Коц назвал отвод российских войск после учений с Белоруссией ярким сигналом Западу
20:46
Происшествия
Автомобиль скорой помощи сгорел в районе Екатериновки под Саратовом
20:46
Происшествия
Появились новые кадры с места обрушения фасада здания на Обводном канале в Петербурге
Все новости

Юрий Лоза поздравил Вячеслава Малежика с юбилеем

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 20:45
Шоу-бизнес
Юрий Лоза поздравил Вячеслава Малежика с юбилеем
wikipedia.org  /  Schekinov Alexey Victorovich/CC BY-SA 3.0

Советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, композитор Юрий Лоза в комментарии ФАН поздравил советского и российского эстрадного певца, поэта, композитора Вячеслава Малежика с юбилеем.

Заслуженному артисту России сегодня исполнилось 75 лет. С самого утра его поздравляют друзья, родные, близкие и, конечно, коллеги по сцене, среди которых певцы Алексей Глызин и Юрий Антонов. Присоединился к поздравлениям и певец Юрий Лоза.

«Я присоединяюсь ко всем теплым словам, которые прозвучали и прозвучат сегодня в адрес Славы. Их много, судя по автоответчику на его телефонном номере. Конечно же, главное пожелание – здоровья, потому что ничего важнее на свете нет. А если будет здоровье, то все остальное Слава сделает сам, благо, энергии у него всегда на все хватало», — отметил артист.

Юрий Лоза поздравил Вячеслава Малежика с юбилеем
фото из личного архива Юрия Лозы /

Ранее Вячеслав Малежик поделился с ФАН своими планами на предстоящее торжество. Как оказалось, знаменитый исполнитель проведет праздник на сцене, исполнив для гостей полюбившиеся композиции.

К слову, в культурной среде Малежик не единственный именинник. Сегодня 55 лет отмечает российский драматург, режиссер, актер Евгений Гришковец. О том, какой писатель в жизни и о работе с ним рассказал советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Алексей Учитель.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Юрий Лоза поздравил Вячеслава Малежика с юбилеем
лоза шоу-бизнес малежик
Комментировать