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Замгенсека ООН ДиКарло призвала стороны на Украине к максимальной сдержанности

Армия
Замгенсека ООН ДиКарло призвала стороны на Украине к максимальной сдержанности
Global Look Press  /  Klaus Nowottnick/dpa

Нью-Йорк, 17 февраля. ООН обеспокоена сообщениями об артобстрелах в Донбассе и призывает стороны внутриукраинского конфликта проявлять максимальную сдержанность. Об этом заявила замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

По словам представителя руководства ООН Розмари ДиКарло, сейчас, как никогда, крайне важно исключить возможность эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

«Нельзя допустить, чтобы эти нарушения привели к дальнейшей эскалации. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность», — заявила ДиКарло, упоминая о недавних артобстрелах Донбасса.

Она добавила, что все международное сообщество сегодня сталкивается с серьезным испытанием на Украине и просто не может принять даже возможность обострения ситуации в ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины готовит резервистов для последующей отправки в зону проведения военной операции в Донбассе.

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