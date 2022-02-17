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Молдавский вице-премьер Спыну заявил о риске разрыва «Газпромом» топливного контракта

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 19:50
Экономика
Молдавский вице-премьер Спыну заявил о риске разрыва «Газпромом» топливного контракта
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 17 февраля. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну не исключил расторжения контракта «Газпромом» из-за аудита долга энергетической компании «Молдовагаз».

Стороны договорились о продлении соглашения на поставку голубого топлива в республику при условии проведения аудита существующего долга. Однако «Молдовагаз» провел процедуру в одностороннем порядке, и российский концерн может не согласовать его результаты.

«Существует риск, что "Газпром" не признает итоги аудита? "Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт», — цитирует Спыну агентство «Прайм».

Кишинев рассчитывал, что в январе закупочная стоимость газа составит 430 долларов за тысячу кубометров, однако она выросла до 646 долларов. Это привело к тому, что «Молдовагаз» не смог оплатить «Газпрому» аванс в январе.

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