БЕЗФИЛЬТРОВ c Майей и Алексеем Купиными. Как живется семье, построенной на телепроекте?

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев посетит фитнес-зал, где тренируется семья Купиных: Майя, Алексей и его мама Наталья.

Алексей и Майя, тогда еще Донцова, познакомились на телепроекте «Дом-2» и построили свою любовь по-настоящему. Алексей активно занимается спортом и участвует в международных соревнованиях. Он неоднократно становился чемпионом Украины и Азербайджана по гребле и трижды брал призовые места на чемпионате Европы. Майя к спорту относится равнодушно, однако поддерживает своего мужа во всем, посещая тренировки и соревнования.

Антон Беккужев вместе с Майей посетят чемпионат по гребле, в котором участвует Алексей. Ведущий программы #БЕЗФИЛЬТРОВ лично попробует себя на тренажере по гребле и расскажет об ощущениях от тренировки. Сам Алексей расскажет о роли спорта в своей жизни, привычку заниматься которым он перенял у своей мамы, дважды становившейся участницей международных соревнований.

Гости программы поделятся, как им удалось выстроить превосходные отношения с тещей и свекровью, сделав их своими друзьями. Также в этом выпуске программы #БЕЗФИЛЬТРОВ Майя, наконец, ответит зрителям на вопрос, который ей задают под каждым постом: «Почему нет детей и когда они будут?».